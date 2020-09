Covid e scuola, a ricreazione si resta in classe: merenda al banco, sarà vietato uscire nei corridoi (Di sabato 5 settembre 2020) Tutti in classe, ma la scuola non è più la stessa. Non ci saranno abbracci nel rivedere i compagni e la maestra dopo le vacanze, né canti e recite o esultanze dopo un goal messo in porta durante... Leggi su ilmattino

HuffPostItalia : Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento - Agenzia_Ansa : #Covid: primo caso in una scuola a Roma, studente positivo In isolamento 60 persone, anche compagni di classe e ins… - Agenzia_Italia : Banchi anti Covid a scuola? A Oristano si tagliano a metà quelli vecchi - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: alleanza forte tra scuola e sanità pubblica deve valere sia in questa fase emergenziale sia per i… - Paola55459402 : RT @Roma: L’8/9 dalle 17.30 alle 19 in piazza del #Campidoglio, verranno distribuiti i #libri del “Progetto Coronavirus nella scuola dell’i… -