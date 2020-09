Covid-19 oggi: +1695 contagi e 16 decessi (Di sabato 5 settembre 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, sabato 5 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Rimane alto il numero dei tamponi effettuati ma si registra comunque un calo rispetto a ieri (oltre 5 mila in meno). Cala di poco anche il numero dei contagi e il dato, considerato anche in correlazione conArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

CottarelliCPI : Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Em… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus nel Lazio oggi 171 positivi, 106 sono a Roma. Boom in Veneto, +373. In Campania altri 170, in Toscana… - Agenzia_Ansa : #Iss, indice Rt a 1.18, aumentano i sintomatici. Sempre bassa la fascia di età colpita dal #Covid, 32 anni #ANSA… - LBeddini : RT @Agenzia_Dire: Tifano #Trump e #Putin. Fischiano #Mattarella. E applaudono convinti Giuliano Castellino, leader di #ForzaNuova: ecco chi… - BomprezziMarco : RT @MatteoRichetti: L’offesa più grave della #manifestazione di oggi è quella rivolta alle #vittime del #Covid, ai loro #familiari e a tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, bollettino di oggi: nuovi contagi in calo (1.695) ma 16 morti. Due regioni a zero casi Il Messaggero Covid, lo studio: “Dicembre mortale, rischio 30mila decessi al giorno”

Non fanno ben sperare le prime stime globali sulla pandemia nei prossimi mesi. Secondo gli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medicine dell’Università ...

Coronavirus Biella: nelle ultime 24 ore registrato un solo caso positivo

Ore 16.30. 26.935 pazienti guariti e 430 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verific ...

Non fanno ben sperare le prime stime globali sulla pandemia nei prossimi mesi. Secondo gli esperti dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) presso la School of Medicine dell’Università ...Ore 16.30. 26.935 pazienti guariti e 430 in via di guarigione. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verific ...