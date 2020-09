Città di Avellino, ufficiale l’arrivo di Suwaibo Manneh (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Città di Avellino SSD ha reso noto attraverso una nota stampa l’ingaggio del centrocampista Suwaibo Manneh proveniente dall’FC Avellino. “Il calciatore, da quando è arrivato in Italia, ha indossato ogni anno la maglia dell’FC Avellino. Centrocampista centrale puro, morde le caviglie degli avversari e mette sempre grinta e tenacia a servizio della squadra. Emblema dell’integrazione dei giovani calciatori extracomunitari, Suwaibo è una vera e propria mascotte, voluto bene e coccolato dai dirigenti e dai compagni di squadra. “Sono molto contento di questa opportunità con questa nuova maglia. Ho molta voglia di confrontarmi con ... Leggi su anteprima24

iamcalcioavelli : Città di Avellino, ecco Manneh - ottochannel : VIDEO - Avellino, lavori flop: città prigioniera dei cantieri - teapartyitaly : @lucianocapone Tu non sei mai uscito da Avellino gira per il mondo vedi quante città pulite ci sono vai a Zurigo co… - irpinia24 : Mercato Avellino, Aliberti (Noi Campani): “Distrutto un pezzo di storia della città” - bassairpinia : Avellino. Sabato la presentazione del programma della lista + Europa in Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Città Avellino Caserta, Rosso Vanvitelliano Simphony dedicato alla Reggia: L'evento che incontra il futuro l'eco di caserta