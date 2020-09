Chi sono gli uomini più ricchi del mondo? (Di sabato 5 settembre 2020) Jeff Bezos è attualmente l’uomo più ricco del mondo: attualmente il suo patrimonio avrebbe superato la soglia dei 200 miliardi di dollari, stando a quanto riportato da Bloomberg Billionaires Index. Il suo patrimonio, secondo Forbes, sarebbe l’equivalente dell’ 1% del PIL americano. Seguono Bill Gates con un patrimonio stimato di 124,3 miliardi (che fino a poco tempo fa poteva vantare il primato che ad oggi è di Bezos a tutti gli effetti), e Mark Zuckerberg, il re dei social network con 114,7 miliardi. Fuori dal podio dei più ricchi si trova Elon Musk, che è “solo” quarto, vantando un patrimonio di 101,1 miliardi. Il boom di Amazon durante la pandemia Sicuramente a contribuire al patrimonio esorbitante di Bezos è stata la pandemia, che ha incrementato in ... Leggi su quotidianpost

VittorioSgarbi : Non so chi sia questo fantomatico 'Prof. Guido Saraceni'. Una cosa è certa: è un propalatore di bufale. Io non sono… - SimonaMalpezzi : La Toscana non può essere rappresentata da chi, senza rispetto delle istituzioni, rivolge accuse gratuite a nostro… - FidanzaCarlo : #Italiani dimenticati e #clandestini sistemati. Ecco ciò che accade ormai a tanti italiani che sono in condizioni d… - Tiziano1807 : @dukana2 Sono dei parassiti... Cosa ci si può aspettare, mi meraviglio di chi ancora gli dia mandato di uccidere ?????????? - MarcoTubiolo : @Cartabellotta Io francamente sarei indignato per tutti quelli che aspettano ancora una risposta per un referto, ch… -