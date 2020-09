Bayern Monaco, Thiago Alcantara: «Non ho detto a nessuno che vado via» (Di sabato 5 settembre 2020) Il centrocampista spagnolo del Bayern Monaco, Thiago Alcantara, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo in forza al Bayern Monaco, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa. Il giocatore sembrava ormai prossimo a lasciare il club bavarese. Ecco le sue dichiarazioni dal ritiro con la Spagna: «Non ho detto a nessuno che vado via. Ogni anno vengo associato a un club differente. Per me il futuro è la partita di domani (contro l’Ucraina, ndr) e non ho altro da dire, né mi interessa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo in forza al Bayern Monaco, ha parlato del proprio futuro in conferenza stampa. Il giocatore sembrava ormai prossimo a lasciare il club bavarese. Ecco le sue d ...

