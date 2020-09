Barbara D’Urso Instagram, tira giù la camicia: «A 63 anni, quelle gambe! Ma chi ti crede…» (Di sabato 5 settembre 2020) Barbara D’Urso si appresta a tornare al timone di ‘Pomeriggio Cinque’, il programma di successo in onda su Canale 5. La conduttrice, che che ha compiuto 63 anni lo scorso 7 maggio, ha pubblicato una foto presa dagli studi Mediaset che la mostra con addosso una camicia bianca e basta. Fascino indiscusso, fisico statuario. Per la presentatrice partenopea il tempo sembra davvero non passare mai e non si tratta di retorica. Come al solito però lo scatto non solo ha raccolto decine di complimenti, ma anche dure critiche da parte degli haters. Per tanti il look è troppo azzardato, decisamente sopra le righe tenendo conto dell’età anagrafica di Carmelita. leggi anche l’articolo —> Antonella Mosetti Instagram stupenda, scollatura ipnotica: «Sempre la nostra ... Leggi su urbanpost

