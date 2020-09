Amici, Talisa dimentica Javier per sempre: fidanzata con un modello (Di sabato 5 settembre 2020) Nella diciannovesima edizione di Amici, Talisa Ravagnani si era distinta grazie al suo talento ma anche per la sua tormentata storia d’amore con Javier Rojas. Talisa Ravagnani, conosciuta semplicemente come Talisa, ha vissuto una particolare storia d’amore nella scuola di Amici: la ballerina ha avuto un flirt con Javier Rojas, altro danzatore. I fan del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Graffietto1 : Ma al compleanno di Talisa c'era solo valentin? Di amici #circozzi - IsaeChia : ‘#Amici19’, dopo la turbolenta storia con #JavierRojas nuovo amore per #TalisaRavagnani! - zazoomblog : ‘Amici 19’ dopo la turbolenta storia con Javier Rojas nuovo amore per Talisa Ravagnani! (Foto) - #‘Amici… - annachiara_27_ : @riverpoptate domani talisa festeggia il compleanno e invita dei partecipanti di amici. a sto punto speriamo che qu… - VicolodelleNews : ‘#Amici’ Gossip #TalisaRavagnani ha dimenticato #JavierRojas tra le braccia di un gran bel ragazzo! Scopriamo insie… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Talisa Amici, Talisa dimentica Javier per sempre: fidanzata con un modello

Nella diciannovesima edizione di Amici, Talisa Ravagnani si era distinta grazie al suo talento ma anche per la sua tormentata storia d’amore con Javier Rojas. Talisa- Foto Ig- Meteoweek Talisa ...

Amici, l’amatissima ex ballerina ritrova l’amore: le foto social emozionano i fan

Amici, l’amatissima ex ballerina ritrova l’amore: le foto condivise sui social emozionano i fan. Amici, l’amatissima ex ballerina ritrova l’amore: le foto condivise sui social dall’ex allieva del tale ...

Nella diciannovesima edizione di Amici, Talisa Ravagnani si era distinta grazie al suo talento ma anche per la sua tormentata storia d’amore con Javier Rojas. Talisa- Foto Ig- Meteoweek Talisa ...Amici, l’amatissima ex ballerina ritrova l’amore: le foto condivise sui social emozionano i fan. Amici, l’amatissima ex ballerina ritrova l’amore: le foto condivise sui social dall’ex allieva del tale ...