Ai rifugi bresciani 600mila euro per riaprire in sicurezza (Di sabato 5 settembre 2020) Pioggia di fondi in arrivo in Valcamonica, dove otto rifugi montani riceveranno un totale di 625.350 euro da dividere a seconda dei progetti proposti. A erogare il contributo sarà la Regione Lombardia,... Leggi su ilgiorno

CamuniCando : Dalla Regione 750 mila euro per adeguare nove rifugi bresciani -

Ultime Notizie dalla rete : rifugi bresciani Dalla Regione 750 mila euro per adeguare nove rifugi bresciani Giornale di Brescia Ai rifugi bresciani 600mila euro per riaprire in sicurezza

Pioggia di fondi in arrivo in Valcamonica, dove otto rifugi montani riceveranno un totale di 625.350 euro da dividere a seconda dei progetti proposti. A erogare il contributo sarà la Regione Lombardia ...

Dalla Regione 750 mila euro per adeguare nove rifugi bresciani

Dopo una camminata in montagna, la certezza che rinfranca tutti è di approdare al rifugio, dove trovare accoglienza, un sorriso, qualche informazione e l’immancabile pasto caldo. Il Covid-19 ha un po’ ...

Pioggia di fondi in arrivo in Valcamonica, dove otto rifugi montani riceveranno un totale di 625.350 euro da dividere a seconda dei progetti proposti. A erogare il contributo sarà la Regione Lombardia ...Dopo una camminata in montagna, la certezza che rinfranca tutti è di approdare al rifugio, dove trovare accoglienza, un sorriso, qualche informazione e l’immancabile pasto caldo. Il Covid-19 ha un po’ ...