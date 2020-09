Wall street, crolla il Nasdaq in apertura (Di venerdì 4 settembre 2020) Wall street in forte calo. Il Dow Jones perde l′1,48% a 27.873,12 punti, il Nasdaq cede il 4,34% a 10.964,54 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,38% a 3.372,26 punti. Leggi su huffingtonpost

repubblica : Morto a 59 David Graeber, l’antropologo anarchico statunitense che ispirò Occupy Wall Street [di VIOLA STEFANELLO]… - corriereveneto : #Venezia, leader di «Occupy Wall Street» muore all’improvviso al Lido - paninoelistino : Al Nasdaq -10% in due sole sedute. Spero che questa volta mi abbiate seguito in tanti ???????? Fortuna di Wall Street… - HuffPostItalia : Wall street, crolla il Nasdaq in apertura - ansa_economia : Borsa: bene Europa dopo avvio incerto Wall Street, su banche. In rialzo petroliferi, positive le auto #ANSA -