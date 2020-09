Traffico Roma del 04-09-2020 ore 19:30 (Di venerdì 4 settembre 2020) Luceverde Roma per il 8 un incidente con i collegamenti sulla diramazione Roma sud San Cesareo il bivio con la uno in direzione di quest’ultima sul grande raccordo anulare rallentamenti in alcuni tratti della carreggiata esterna dalla Cristoforo Colombo la via Casilina in carreggiata opposta invece rallentamenti della Nomentana video con la 24 a Roma Nord vicino uscita da Roma sulla Cassia da via dei Due Ponti via Grottarossa ancora rallentamenti sul viadotto di Corso di Francia tra Lungotevere Salvo D’Acquisto e la rampa di uscita in direzione Parioli sulla Pontina invece code dalla Cristoforo Colombo a tratti fino a Castel di Decima indirizzo rallentamenti sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini al bivio quelle Tiburtina in direzione San Giovanni prudenza per un incidente segnato sulla ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-09-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Cairo, rilasciato il giovane gelese fermato dalla polizia egiziana

Calogero Nicolas Valenza, il gelese di 27 anni, fermato dalla polizia egiziana, appena giunto all'aeroporto del Cairo, è stato liberato oggi grazie al lavoro dell’ambasciata italiana al Cairo e alla c ...

Egitto. Libero Calogero Nicolas Valenza, era stato fermato per traffico stupefacenti

Il giovane siciliano originario di Gela è stato liberato nelle scorse ore per ordine delle autorità egiziane ed è già arrivato in Italia. Lo confermano fonti della Farnesina.

