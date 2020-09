TCL: nuovi TV LCD e uno sguardo al futuro a IFA 2020 (Di venerdì 4 settembre 2020) Ormai TCL si sta imponendo tra i brand più importanti nel mondo delle TV. Scegliendo una strada simile a quella tracciata da Samsung, sta investendo molto in tecnologie innovative come i miniLED e ha snobbato l’OLED. Vediamo che cosa è successo a IFA 2020, tra presente e futuro Dopo gli annunci in ambito mobile, TCL a IFA 2020 continua con interessanti annunci. Oltre ad introdurre nuovi TV LCD, si prepara ad affrontare le sfide del futuro in un mercato in espansione e sempre più competitivo con tante tecnologie che stanno pian piano emergendo dopo un periodo di stallo. TCL Electronics sta investendo molto sulla tecnologia a Quantum Dot e ha trascurato invece l’OLED. Infatti è stata una delle prime case ad introdurre la tecnologia miniLED nella retroilluminazione ... Leggi su tuttotek

