Ritrovato in un pozzo il corpo di una donna: “È 31enne scomparsa a luglio”. C’è un sospettato (Di venerdì 4 settembre 2020) Il cadavere di una donna è stato trovato all’alba dai carabinieri in un pozzo tra San Valentino Torio, nel Salernitano, e Poggiomarino, nel Napoletano. Il corpo era avvolto in una coperta e dentro una busta. Il Messaggero scrive che si tratta del cadavere di Luana Rainone, 31enne originaria di Sarno scomparsa un mese fa poco lontano dal luogo del ritrovamento. Da un primo esame, sembra che la donna sia stata uccisa da varie coltellate. I carabinieri di Nocera Inferiore hanno già individuato un sospettato, a breve potrebbe scattare un provvedimento di fermo d’indiziato di delitto. Rainone era sposata e viveva a San Valentino in Torio con il marito e la figlia piccola. La donna era scomparsa lo scorso 23 luglio ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicoliniNadia : RT @ilriformista: Uccisa e gettata in un pozzo, ritrovato dopo 40 giorni il corpo di Luana Rainone - zazoomblog : Poggiomarino ritrovato il corpo di Luana: è stata uccisa e gettata in un pozzo - #Poggiomarino #ritrovato #corpo - ottopagine : Ritrovato cadavere in un pozzo: è di Luana Rainone #SanValentinoTorio - lupettorosso76 : RT @fanpage: I carabinieri hanno ritrovato il corpo in un pozzo, avvolto in una coperta. C'è già un sospettato - Agricolturabio1 : RT @ilriformista: Uccisa e gettata in un pozzo, ritrovato dopo 40 giorni il corpo di Luana Rainone -