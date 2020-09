Prove libere F1 GP Italia Monza 2020 oggi in tv: orario e come vederle in streaming (Di venerdì 4 settembre 2020) Comincia ufficialmente il weekend di gara del Gran Premio d’Italia. All’Autodromo Nazionale di Monza, dalle ore 11:00, inizierà il programma di lavoro del fine settimana brianzolo con la prima sessione di Prove libere. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 15:00 il via alle Prove libere 2 per un totale di 180 minuti di lavoro a disposizione in questa prima giornata. Le Prove libere del GP d’Italia verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. GP Italia – Venerdì 4 settembre (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 11:00, ... Leggi su sportface

