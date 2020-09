Preparativi EMUI 11: si lavora al reclutamento per la beta (Di venerdì 4 settembre 2020) Inevitabilmente EMUI 11 finisce al centro della scena: come riportato da ‘Huawei Central‘, il produttore cinese avrebbe avviato una fase di reclutamento per la beta dell’ultima versione della sua interfaccia basata su Android 11, e che andrà a coinvolgere direttamente i seguenti dispositivi: Huawei P40, P40 Pro+, Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Huawei MatePad Pro (anche in versione 5G), che sono poi gli stessi per i quali la società ha previsto un nuovo test di EMUI 10.1 per l’integrazione di altre funzionalità (come già successo altre volte in passato in relazione alla serie dei Huawei Mate 30 per testare ulteriori feature di EMUI 10, tra cui possiamo citare il 3D AOD ed altri importanti ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Preparativi EMUI Preparativi EMUI 11: si lavora al reclutamento per la beta OptiMagazine Huawei Developer Conference 2020, 10-12 settembre

In scena da giovedì 10 a sabato 12 settembre la nuova edizione della Huawei Developer Conference: prevista anche la presentazione di nuovi prodotti. Il colosso di Shenzhen chiama a raccolta la comunit ...

In scena da giovedì 10 a sabato 12 settembre la nuova edizione della Huawei Developer Conference: prevista anche la presentazione di nuovi prodotti. Il colosso di Shenzhen chiama a raccolta la comunit ...