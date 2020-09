Panza: “Rilancio dei borghi per dare un futuro ai nostri giovani” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Territorio, tecnologia e talenti per far ripartire il Sannio. La proposta – mutuata dalla teoria dell’americano Richard Florida, specializzato in studi urbani – arriva da Floriano Panza, candidato alle prossime elezioni regionali, in programma il 20 e 21 settembre 2020, con la lista Fare Democratico – Popolari. Una sfida ambiziosa per ridare slancio all’economia nella nostra provincia e rilanciare i borghi sanniti, rispondendo in maniera decisa alle inevitabili ricadute che la crisi post Covid sta avendo e potrà avere in diversi settori. “Ci sarà da ricostruire e non sarà facile. Lo scenario attuale ci pone dinanzi ad un contesto di difficile gestione che in ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Panza: 'Rilancio dei borghi per dare futuro ai nostri giovani' #Benevento - TV7Benevento : FLORIANO PANZA: “RILANCIO DEI BORGHI PER DARE UN FUTURO AI NOSTRI GIOVANI”... - zazoomblog : Regionali Panza: “Rilancio dei borghi per dare un futuro ai nostri giovani” - #Regionali #Panza: #“Rilancio… -

Ultime Notizie dalla rete : Panza “Rilancio