“Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader lotta per guarire in un’ala riservata di 300 metri quadrati: “Speriamo di aver preso la polmonite in tempo” Nella notte, appena arrivato, gli hanno somministrato l’ossigeno. La senatrice Ronzulli: non è stato un riposo tranquillo Leggi su lastampa

guastellae : RT @stregattami: Separiamoci ora. Ho freddo e ho paura. Lasciamo questo luogo torniamo da dove siamo venuti: estranei l'una all'altro; port… - meirodrama : noi: lasciamo apposta una cosa fuori dal frigo perché non serve mettercela mio padre: ora la metto nel frigo di mia… - ZenatiDavide : “Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia: Silvio Berlusconi lotta per guarire… - gighea : RT @stregattami: Separiamoci ora. Ho freddo e ho paura. Lasciamo questo luogo torniamo da dove siamo venuti: estranei l'una all'altro; port… - zazoomblog : “Ora lasciamo Silvio curarsi in pace”. Le incognite sul futuro di Forza Italia - #lasciamo #Silvio #curarsi #pace”… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora lasciamo Ivo Galletti, è morto a cento anni il «papà» della mortadella Corriere della Sera