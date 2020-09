Mario Kart Live Home Circuit: aperti i preordini e svelato il prezzo (Di venerdì 4 settembre 2020) Da adesso è possibile preordinare Mario Kart Live: Home Circuit, il nuovo gioco di corse che utilizza la realtà aumentata annunciato nella giornata di ieri a sorpresa da Nintendo.All'interno dell'Amazon Store francese il pacchetto è in vendita a 99,99 euro ed è disponibile in due versioni: il set di Mario e il set di Luigi. Ognuno include un Kart, 4 gate, 2 marker e un cavo di ricarica USB. Il gioco sarà disponibile per il download gratuito dall'eShop. Sviluppato da Velan Studios, Mario Kart Live: Home Circuit offrirà l'opportunità di trasformare il vostro soggiorno in un vero e proprio Circuito, con un vero ... Leggi su eurogamer

