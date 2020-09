Limite inoltro messaggi anche per Facebook Messenger contro le fake-news (Di venerdì 4 settembre 2020) Sappiamo che Facebook Messenger e WhatsApp fanno entrambi parte di un’unica grande famiglia, e che le indicazioni seguite dall’uno presto o tardi finiscono per essere seguite anche dall’altro. La piattaforma di IM del social blu, difatti, sta per introdurre un Limite di inoltro dei messaggi di un massimo di 5 persone o gruppi alla volta, a prescindere dal contenuto del messaggio stesso. Come si può leggere su ‘Messengernews.fb.com‘, la decisione è stata presa allo scopo di combattere, o comunque cercare di rallentare, l’ascesa delle fake-news, che purtroppo pullulano sul web. Il periodo, del resto, lo richiede, sia per l’emergenza sanitaria da ... Leggi su optimagazine

Inverno_72 : Come Fakebook combatte le 'fakenews' nella campagna elettorale americana. - scubidueu : Su #FacebookMessenger arriva il limite di inoltro per i messaggi - elenatocci : Facebook Messenger: limite inoltro come WhatsApp - gioprattichizzo : Per limitare diffusione delle #fakenews, #FacebookMessenger ha deciso di introdurre un limite all’inoltro dei… - generacomplotti : RT @zazoomblog: Facebook Messenger contro le fake news arriva il limite di inoltro a 5 gruppi o contatti - #Facebook #Messenger #contro #a… -