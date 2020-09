Le mire infinite di Di Maio: ora vuole un compaesano ai vertici dell’Arma (Di venerdì 4 settembre 2020) In uno dei momenti più delicati della recente vita politica del travagliato governo giallorosso, con le Regionali alle porte che potrebbero spazzar via le ultime certezze di dem e grillini, c’è una variabile impazzita che continua a muoversi in autonomia, mettendo in difficoltà gli stessi alleati. Si tratta del sempre più affamato Luigi Di Maio, impegnato da tempo in manovre di rafforzamento personale in vista degli Stati Generali del Movimento, ai quali si presenterà per reclamare lo scettro di leader indiscusso. E che nelle ultime ore, dopo aver messo in difficoltà il premier Giuseppe Conte tentando di cancellare la riforma degli 007, ha messo nel mirino un’altra nomina di peso, puntando dritto ai vertici dei carabinieri. E d’altronde proprio la precarietà dell’esecutivo ha ... Leggi su ilparagone

