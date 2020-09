Laura Pausini: dal 4 settembre, in uscita il singolo "Verdades a medias", brano pop-rock in duetto con Bebe (Di venerdì 4 settembre 2020) In attesa della partenza di una nuova stagione de La Voz, che la vedrà nuovamente nelle vesti di coach in Spagna, Laura Pausini fa una sorpresa a tutti i suoi fan con Verdades a medias, brano pop-rock, in uscita il 4 settembre per Gentemusic / Warner Music Italy, su tutte le piattaforme streaming digitali. Verdades a medias, che vanta la partecipazione della cantautrice spagnola Bebe, è una versione unica del brano Frasi a metà - contenuto nell'album Fatti sentire del 2018 – e già singolo di (...) - Musica e Spettacoli / Musica, Laura Pausini Leggi su feedproxy.google

