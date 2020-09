Ischia, aggredisce e minaccia l’ex fidanzata: arrestato 41enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri di Ischia hanno arrestato per atti persecutori un 41enne di Qualiano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo la fine della relazione sentimentale con l’ex fidanzata, già mercoledì scorso l’aveva aggredita, colpendola alle gambe. Nonostante la denuncia sporta dalla donna, l’ex si è ripresentato fuori al portone dell’abitazione della vittima e l’ha minacciata di morte. Allertati dalla vittima stessa, i militari hanno raggiunto la sua abitazione e sorpreso il 41enne mentre continuava a minacciarla. Bloccato, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo ... Leggi su anteprima24

L'uomo, secondo quanto ricostruito, non si era mai rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la donna, si è ripresentato fuori al portone dell'abitazione della vittima e l'ha minacciata di ...

