India, incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio: Sette morti (Di venerdì 4 settembre 2020) India, incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio: Sette morti. Tra le vittime della struttura di Tamil Nadu c’è anche il proprietario Sette persone sono morte in un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Cuddalore, nello stato del Tamil Nadu, a 190 km dalla capitale regionale Chennai. Altri quattro hanno subito ferite gravi. Secondo … L'articolo India, incidente in una fabbrica di fuochi d’artificio: Sette morti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

