Il Mattino: No alla richiesta di De Laurentiis di riportare i tifosi al San Paolo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Presidente De Laurentiis ritiene una priorità riaprire gli stadi ed ha avanzato uan richiesta specifica al Governatore De Luca, ma non ci sarà per adesso l’atteso via libera all’ingresso dei tifosi al San Paolo. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’amichevole del Napoli contro il Pescara sarà ancora a porte chiuse e l’esperienza dei tifosi al ritiro del azzurro a Castel di Sangro resterà per ora un ricordo. Il Governatore De Luca infatti non sembra al momento favorevole ad una riapertura dell’impianto di Fuorigrotta, la priorità è la ripartenza delle scuole, poi se ne riparlerà. Contrario anche lo scienziato Antonio Giordano, delegato del ministro dell’ambiente Costa all’Istituto ... Leggi su ilnapolista

luccozza : buongiorno Twitter sono le 7:57 del mattino e io sono dalla parrucchiera già da un’ora chissà se ci arrivo viva all… - KatiaFusco7 : Appena apro trovo: 'Arriva lo scudo indossabile per proteggersi dalla malattia!' Ma io dico si puo' rompere l'anima… - rideontheclouds : Comunque questa settimana con sto freschetto al mattino e alla sera si sta da dio ?? - news24_napoli : PRIMA PAGINA MATTINO – Under-Napoli, c’è l’accordo: ma resta il nodo del… - comunquedada : cose che mi piacciono molto: - il rumore della carta del pacchetto di patatine quando si apre, quel rumore porta so… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino alla Roma, preso il tassista stupratore. L’sms alla cliente: «E' stato bello» Il Mattino Lo sfogo di Ruotolo: "Il lavoro in Senato mi distrugge". E quella bomba su De Luca...

Lei è stata gentile, ma l’ha fatto. Poveretta, sai a che ora è terminata quell’ultima seduta? Alle 6 del mattino! Un colpo di fortuna per me”. Ruotolo peró è riuscito a smarcarsi da altri gravosi ...

Berlusconi al Mattino: «Il Covid è ancora pericoloso ma non aiuterà più De Luca»

Presidente, innanzitutto lei come sta? «Non ho febbre, non ho dolori. I medici mi dicono che non mi devo preoccupare. Però oggi mi rendo conto ancora più direttamente della gravità del problema. Nei m ...

Lei è stata gentile, ma l’ha fatto. Poveretta, sai a che ora è terminata quell’ultima seduta? Alle 6 del mattino! Un colpo di fortuna per me”. Ruotolo peró è riuscito a smarcarsi da altri gravosi ...Presidente, innanzitutto lei come sta? «Non ho febbre, non ho dolori. I medici mi dicono che non mi devo preoccupare. Però oggi mi rendo conto ancora più direttamente della gravità del problema. Nei m ...