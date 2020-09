Il difficile rapporto tra Mara Venier e Venezia: “Ho paura di essere sopraffatta dal dolore” (Di venerdì 4 settembre 2020) Nonostante siano passati 4 anni dalla scomparsa di mamma Elsa, Mara Venier non perde occasione per ricordarla. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, in occasione della ripartenza di Domenica In, la conduttrice, prossima ai 70 anni, non ha mancato di ricordare la mamma facendo un riferimento alla sua città natale, Venezia. Mara Venier e Venezia La padrona di casa di Domenica In non ha mai mancato di ricordare sia la mamma sia la sua città natale, Venezia. Città alla quale è molto legata nonostante siano passati anni dall’ultima volta che ci è andata. Questo legame è stato poi stretto sempre più grazie al prestigioso riconoscimento conferitole proprio dal sindaco stesso, Luigi ... Leggi su thesocialpost

FBiasin : Nel pomeriggio esce la mia intervista a #Cristiano. Mi parla di un po' di tutto, dal #lockdown a #Messi, fino a… - Claudio60541204 : RT @CasaLettori: Situata a Praga la statua rappresenta un gigantesco cappotto vuoto sulle cui spalle sta appollaiato Kafka. L'opera rappres… - Open_gol : Dal cancro alla prostata all'intervento al cuore, «la prova più difficile della mia vita», fino alla positività al… - dasivo : @TgLa7 non è difficile fornire un dato più corretto, ovvero il rapporto tamponi/positivi. Che rimane sostanzialmente invariato. - thepuchiherald : Etica e DPO, un difficile rapporto? -

Ultime Notizie dalla rete : difficile rapporto Gli italiani e le assicurazioni, da sempre un rapporto difficile - Finanzareport.it Finanza Report "Sorella Sanità", appalti su misura. «Quella società mi serve»

Agrigento - È una partita a scacchi. Forse anche di più, quella che si sta consumando tra il faccendiere-manager pentito (ma non riconosciuto, almeno per ora, tale) Salvatore Manganaro e i pm che lo h ...

Lazio, Inzaghi: «Mi hanno promesso diversi acquisti. Sarà una stagione difficilissima»

Un bilancio del ritiro e uno sguardo alla prossima stagione. Simone Inzaghi fa il punto della situazione in casa Lazio durante la conferenza stampa che chiude il periodo di preparazione estiva ad Auro ...

Agrigento - È una partita a scacchi. Forse anche di più, quella che si sta consumando tra il faccendiere-manager pentito (ma non riconosciuto, almeno per ora, tale) Salvatore Manganaro e i pm che lo h ...Un bilancio del ritiro e uno sguardo alla prossima stagione. Simone Inzaghi fa il punto della situazione in casa Lazio durante la conferenza stampa che chiude il periodo di preparazione estiva ad Auro ...