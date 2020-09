Il coraggio di dire No: l'Espresso in edicola e online da domenica 6 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) L'intervista a Elly Schlein, l'onda meloniana alle regionali, la situazione delle scuole alle prese con la riapertura, i complottisti di QAnon e il loro peso nelle elezioni americane. Questo e molto altro nel nuovo numero dell'EspressoIl coraggio di dire No: la copertina dell'Espresso di domenica 6 settembre" Leggi su espresso.repubblica

simonebaldelli : L'ho messo nel mio libro 'Il coraggio di dire No al taglio della nostra democrazia'. Vederlo in video rende bene l'… - simonebaldelli : Il coraggio di dire No al taglio della nostra democrazia. #IoVotoNO - edmondo_minisci : RT @RossellaMuroni: Il coraggio di dire NO ma mettendoci la faccia! In edicola una copertina e 7 pagine da leggere per costruire un nuovo m… - PESCHlNA : e ha anche il coraggio di dire che è il suo bias, ma chiudi quella cazzo di fogna che spari solo stronzate come sch… - raveragiuliano : RT @RossellaMuroni: Il coraggio di dire NO ma mettendoci la faccia! In edicola una copertina e 7 pagine da leggere per costruire un nuovo m… -

Ultime Notizie dalla rete : coraggio dire Si abbia il coraggio di dire che la caccia è pura ipocrisia Il Foglio Il coraggio di dire No: l'Espresso in edicola e online da domenica 6 settembre

Serve uno Stato forte e una società civile mobilitata, scrive Marco Damilano nel suo editoriale. E una nuova generazione di amanti della politica. Per questo l'Espresso ha dedicato la sua copertina a ...

Hikikomori, il disturbo c’è a tre condizioni

ROMA – Per parlare di “sindrome hikikomori” è necessario che coesistano almeno “tre condizioni: isolamento sociale, che sia continuo per almeno sei mesi e un sentimento di angoscia provocato proprio d ...

Serve uno Stato forte e una società civile mobilitata, scrive Marco Damilano nel suo editoriale. E una nuova generazione di amanti della politica. Per questo l'Espresso ha dedicato la sua copertina a ...ROMA – Per parlare di “sindrome hikikomori” è necessario che coesistano almeno “tre condizioni: isolamento sociale, che sia continuo per almeno sei mesi e un sentimento di angoscia provocato proprio d ...