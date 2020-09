Highlights Gasparyan-Williams 2-6 4-6, US Open 2020 (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) I VIDEO Highlights del match tra Serena Williams e la russa Margarita Gasparyan (2-6 4-6). Tutto facile per la campionessa statunitense nel primo set (2-6), mentre nel secondo ha dovuto faticare maggiormente contro una combattiva Gasparyan capace di pareggiare sul 4-4. Poi break vincente di Williams che è andata a chiudere set (4-6) e match, conquistando l’accesso al terzo turno del prestigioso torneo. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

sportface2016 : #tennis #USOpen: gli highlights del match tra Serena #Williams e Margarita #Gasparyan (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Gasparyan HIGHLIGHTS Gasparyan-Williams 2-6 4-6, US Open 2020 (VIDEO) Sportface.it