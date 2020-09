Google Maps avrà un livello dedicato al Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Grazie a Jane Manchun Wong scopriamo che Google sta lavorando ad uno speciale livello per Google Maps appositamente dedicato al COVID-19 L'articolo Google Maps avrà un livello dedicato al Coronavirus proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

RikyPalm : @AdrianPimemento Lago della Chiusetta - GRUPPOFR : ?? - lamor_tenera : - Autodromo_Monza : RT @ComuneMonza: #monzanews fino a domenica #6settembre chiusi alcuni ingressi del #ParcodiMonza per lo svolgimento del #GranPremio #F1 #It… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps

In arrivo anche per Google Maps una modalità scura da utilizzare sempre con l’app e non soltanto durante la navigazione La modalità scura per diverse app e per il sistema operativo è stato sdoganato d ...Da quando sono iniziati i festeggiamenti per il 15° anniversario, Google Maps ne ha “macinate” di novità e, a quanto pare, non avrebbe ancora esaurito la sua vena creativa in questa coda di 2020: a ta ...