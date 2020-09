Final Destination: il disastro aereo è ispirato in parte ad una storia realmente accaduta (Di venerdì 4 settembre 2020) Il disastro aereo di Final Destination, in parte, trae ispirazione da una serie di incidenti realmente accaduti nel corso dei decenni. È stato confermato che il volo 180 di Final Destination, oltre ad una serie di altri incidenti, è vagamente basato sul disastro aereo del volo TWA 800 che si è verificato il 17 luglio 1996 nei pressi di East Moriches, New York in rotta verso Roma, con uno scalo a Parigi. A bordo c'erano studenti delle scuole superiori e l'aereo aveva anche subito un'esplosione in volo a causa di una scintilla che ha acceso del binario dell'ala centrale; il critico Roger Ebert, che ha elogiato il film, ha definito questa allusione "un po' fuori luogo". Jeffrey Reddick ... Leggi su movieplayer

