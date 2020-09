FIBA, partnership globale con il gigante dell’elettronica TCL (Di venerdì 4 settembre 2020) FIBA partnership TCL – FIBA, la Federazione Internazionale della Pallacanestro, e TCL hanno annunciato una nuova partnership globale, a seguito della collaborazione fruttuosa nata tra FIBA e TCL per la FIBA Basketball World Cup 2019, svoltasi in otto città della Cina lo scorso anno. L’accordo è di quattro anni con scadenza a fine 2023 e … L'articolo FIBA, partnership globale con il gigante dell’elettronica TCL è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

BERLIN, Sept. 3, 2020 /PRNewswire/ -- At the opening of IFA 2020 in Berlin today, during the IFA Global Press Conference themed "Switch on possibility", TCL announced that it will extend its cooperati ...