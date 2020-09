F1, Wolff: “Ferrari? Sto bene alla Mercedes” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Tutte le persone sognano la Ferrari, è normale, lo fanno anche i piloti. La Ferrari è il brand più importante per la F1 ed è altrettanto importante che torni a lottare per vincere. Ma io sono parte della Mercedes e della squadra: ho una buona relazione con il team e mi trovo bene dove sono”. Queste le dichiarazioni di Toto Wolff in risposta alle voci su un possibile approdo in Ferrari. Poi sul suo futuro: “Perché non ho ancora rinnovato il contratto con Mercedes? Prima di tutto è importante capire dove andrà questa F1 ed è normale che le negoziazioni per il rinnovo non siano facili – ha spiegato il team principal della Mercedes ai microfoni di Sky Sport -. Penso che nelle prossime settimane riusciremo a chiudere queste discussioni”. E sul ban al party mode: “A ... Leggi su sportface

