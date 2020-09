F1, Binotto: “A Monza sarà diverso. Sarà importante la stabilità in frenata” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Monza è una pista diversa rispetto a Spa. La potenza del motore influirà ancora molto, ma le curve sono meno difficili rispetto a Spa: sarà importante la stabilità in frenata. Le condizioni del tempo saranno inoltre diverse e magari questo ci potrà in qualche modo aiutare. E poi ci sarà finalmente una nuova direttiva tecnica che influirà sui motori in qualifica: sono curioso di vedere come si bilanceranno le prestazioni, la novità può valere 2-3 decimi, non è trascurabile”. Lo ha dichiarato il team principal della Ferrari Mattia Binotto dopo la prima sessione di prove libere del gran premio d’Italia. “In Belgio abbiamo vissuto un weekend molto difficile – ha spiegato ai microfoni di Sky – il peggiore della stagione su una pista ... Leggi su sportface

