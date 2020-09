Egitto, stuprata da un branco di ricchi in un hotel di lusso del Cairo. Ma la polizia arresta chi denuncia (Di venerdì 4 settembre 2020) Rapita e portata in una stanza del lussuoso Fairmont Nile hotel del Cairo, intontita con la cosiddetta ‘droga dello stupro’ e poi violentata per tutta la notte da una banda di rampolli dell’alta società egiziana. Una scena dell’orrore, e proprio un video caricato su alcuni gruppi social è alla base della riapertura di un cold case che altrimenti sarebbe rimasto lettera morta. Per sei anni quella notte da incubo è rimasta sepolta. Nessuno all’epoca, compresa la vittima dell’odiosa violenza, una ragazza che aveva preso parte alla festa all’interno dell’albergo esclusivo con vista sul Nilo, aveva denunciato il fatto. A fine agosto la Procura del Cairo ha spiccato una serie di mandati di cattura, almeno nove quelli ufficiali. La pubblicazione del video ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le condanne giungono in un momento di particolare attenzione per i casi di stupro in Egitto che negli scorsi mesi hanno portato ad una campagna sui social media contro la violenza sessuale nei ...

