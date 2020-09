È la più bella di Hollywood ma in realtà… Ginocchia rifatte, lifting, collagene e… (Di venerdì 4 settembre 2020) È una delle più belle del mondo, diva indiscussa del cinema a regina di Hollywood. Se è vero che il fascino e il talento sono tutti suoi, però, è anche vero che sulla bellezza insuperabile l’aiuto del chirurgo c’è stato. Ed è stata proprio lei, Demi Moore, ad ammetterlo in più occasioni senza problemi. L’attrice ha sempre spiegato di essere ricorsa a molteplici interventi chirurgici per migliorarsi e piacersi sempre di più. Senza escludere nessuna parte del suo corpo, Ginocchia comprese… Nuove Ginocchia per Demi Moore L’elenco dei suoi interventi è infinito: lifting, liposuzioni, riduzione del seno, sbiancamento dei denti, iniezioni di collagene. Mrs Moore rispetto a qualche anno fa ha senza ... Leggi su velvetgossip

