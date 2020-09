Crysis Remastered per PC: svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati (Di venerdì 4 settembre 2020) Quando il Crysis originale è stato pubblicato nel 2007, si è guadagnato la reputazione di essere un gioco che metteva a dura prova i PC di fascia più alta dell'epoca. I successivi porting del gioco su PS3 e Xbox 360 ​​hanno visto la sua grafica notevolmente ridotta. Ora il gioco sta per essere rimasterizzato ed è tempo ancora una volta di vedere se nostri PC riusciranno ad eseguire Crysis.La pagina ufficiale del gioco su Epic Games Store è ora disponibile e mostra che sarà necessario, come minimo, un Intel Core i5-3450 o un AMD Ryzen 3 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1050 TI o un AMD Radeon 470. Leggi altro... Leggi su eurogamer

GamingToday4 : Crysis Remastered: i requisiti hardware ufficiali mettono in crisi il vostro PC? - PCGamingit : Pubblicati i requisiti ufficiali di Crysis Remastered, ma non fanno così paura - - Asgard_Hydra : Crysis Remastered PC: requisiti minimi e consigliati svelati | Game Division - GamingTalker : Crysis Remastered, svelati i requisiti minimi e consigliati della versione PC ufficiali -