Cambiamenti climatici: è la coscienza il luogo giusto della lotta per l’ambiente (Di venerdì 4 settembre 2020) di Mattia Zàccaro Garau L’ambiente è letteralmente quello che ci sta intorno. Lo rivela la parola stessa: ambiente è formato da “amb-” (intorno) e da “ire” (andare), e rappresenta così “ciò che va”, “che si muove”. Ciò che vive attorno a noi. È singolare sia proprio tutto questo coacervo di vite che formano il nostro habitat, e rendono possibile il nostro abitare, ad essere così distante dalla nostra cura. È un controsenso cercare il benessere ma non occuparci della sanità dei luoghi in cui viviamo. In Italia questa dissonanza è ancora più marcata. E lo è malgrado la proliferazione di molti movimenti ambientalisti, comunque quasi sempre non autoctoni, copie di movimenti nati altrove, in contesti differenti; malgrado la ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcocappato : Caro Papa Francesco, mentre ci dividiamo sull'#eutanasia ce la dai una mano a raccogliere un milione di firme contr… - TeresaBellanova : Ancora una volta una grave ondata di maltempo colpisce il nostro Paese. I cambiamenti climatici sono una drammatica… - battaglia_persa : @LiviaRuggeri @virginiaraggi @Lavoratori_Ama Su viale dei Romanisti non si vede proprio l'asfalto e se Roma si alla… - consumatorirt : RT @HelpConsumatori: Sistemi alimentari e cambiamenti climatici, 16 azioni per uno sviluppo sostenibile #alimentazione #food #climatechange… - UrichMalsace : RT @arpaveneto: #cambiamenticlimatici dì la tua! Compila il questionario del progetto europeo #Response #InterregItaliaCroazia. La tua opin… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici Cambiamenti climatici, Conficoni (PD): "Giunta chiarisca le proprie strategie" TRIESTEALLNEWS Mostra del Cinema di Venezia 2020: il programma del 4 settembre

Non è Greta Garbo, non è Ingrid Bergman né Anita Ekberg, eppure Greta Thunberg sarà la star svedese del 4 settembre alla Festival di Venezia 2020 grazie al documentario di Nathan Grossman I’m Greta, p ...

"Occorre un patto per il lavoro"

"Nei primi 100 giorni costruiremo un nuovo Patto per il lavoro e per il clima, il fare impresa e la rigenerazione delle Marche, fondato sulla condivisione delle scelte e la partecipazione di tutti i p ...

Non è Greta Garbo, non è Ingrid Bergman né Anita Ekberg, eppure Greta Thunberg sarà la star svedese del 4 settembre alla Festival di Venezia 2020 grazie al documentario di Nathan Grossman I’m Greta, p ..."Nei primi 100 giorni costruiremo un nuovo Patto per il lavoro e per il clima, il fare impresa e la rigenerazione delle Marche, fondato sulla condivisione delle scelte e la partecipazione di tutti i p ...