Bollo auto con legge 104: perchè l'esenzione non è per tutti? Bollo auto con legge 104, in alcuni casi spetta l'esenzione del Bollo per i disabili e per i familiari che li assistono. L'auto deve essere ad uso esclusivo del disabile. Ma questa tassa tanto odiata non sempre permette l'accesso all'esenzione. Esaminiamo il caso di un nostro lettore. Esenzione Bollo auto non sempre è possibile Un lettore ci scrive: "Salve, volevo fare domanda di esenzione del Bollo auto, ho una vecchia auto e sono invalido al 100 per cento con art. 3 comma 1. Mi hanno detto che io non rientro perché non ho l'articolo 3. Io sono anziano e invalido, ogni giorno mi alzo a fatica e a fine mese faccio i conti con le spese e ogni mese c'è una ...

