Batterio in ospedale a Verona, sospesi tre medici (Di venerdì 4 settembre 2020) "La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che a seguito delle risultanze della relazione della Commissione Ispettiva Regionale in relazione alla vicenda Citrobacter dell'ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a partire dal giorno sabato 5 settembre 2020, vengono sospesi in via cautelare tre medici". Lo si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera, diffusa nella tarda serata del 4 settembre, a proposito della vicenda del Batterio. Secondo il report citato, il Citrobacter si annidava in un rubinetto dell'acqua e ha contagiato 96 neonati: 4 sono morti e 9 sono rimasti cerebrolesi (LA TESTIMONIANZA DELLE MAMME DELLE VITTIME A SKY TG24) Leggi su tg24.sky

