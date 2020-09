Barça, il comunicato di Jorge Messi: “La clausola da 700 milioni non è applicabile” (Di venerdì 4 settembre 2020) Arriva la risposta di Jorge Messi. E tutto questo era già nell’aria. Il papà di Lionel Messi, nonché agente, ha diramato un comunicato rispondendo alla Liga che la clausola da 700 milioni è inapplicabile. 1) Non sappiamo quale contratto abbiano analizzato e quali siano le basi sulle quali concludano che il suddetto avrebbe una “clausola di rescissione” applicabile nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di esercitare la clausola unilaterale per liberarsi, con effetto a partire dal termine della stagione 2019/2020 2) Ciò è dovuto a un evidente errore della Liga. Così come indica letteralmente la clausola 8.2.3.6 del contratto firmato dal giocatore col club: ... Leggi su alfredopedulla

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Messi: scontro con il #Barça ?? Il padre del calciatore ha diffuso un comunicato come annunci… - BombeDiVlad : ?? Arriva puntuale la risposta de #LaLiga al comunicato di Jorge #Messi ?? L’articolo #LeBombeDiVlad #LBDV… - oscarvalle1984 : RT @KarlOne71: @aliasvaughn La Liga ha fatto un comunicato di risposta a Jorge, insistendo. Ovvio che se il Barça si ridimensiona così dras… - KarlOne71 : @aliasvaughn La Liga ha fatto un comunicato di risposta a Jorge, insistendo. Ovvio che se il Barça si ridimensiona… - 88_Guido : @F_Manga18 @YuriBrucia97 @DiMarzio E ma il comunicato dice anche che non è prevista nessuna clausola da 700mln per… -