Alessia Marcuzzi, una sensuale sirenetta senza tempo: «Dai, invecchia come i comuni mortali!» (Di venerdì 4 settembre 2020) Alessia Marcuzzi sempre nelle prime pagine di gossip. Nell’ultimo periodo è stata accusata di essere lei i motivo per cui è finita la storia tra Stefano De Martino e Belen. Insinuazioni continue, smentite più volte dai diretti interessati. La Marcuzzi è felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi. Questo non è l’unico motivo per cui le riviste non possono fare a meno di parlare di lei, un altro è la sua infinita bellezza. Il suo ultimo post su Instagram ha fatto gran scalpore tra i suoi tantissimi followers. Leggi anche –>Alessia Marcuzzi, addio minigonne a Temptation Island: bacchettata dalla De Filippi, «Più rigore!» Alessia Marcuzzi al mare Nel centro della bufera ... Leggi su urbanpost

