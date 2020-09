Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2020 ore 15:30 (Di giovedì 3 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati con Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio Al momento la circoLazione sulle principali autostrade della Regione non presenta criticità entriamo nella capitale sul tratto Urbano della A24 lieve incidente provoca Code in complanare all’altezza di Tor Cervara in direzione del raccordo anulare un incidente sulla tangenziale est e provoca code tra Salaria e Nomentana in direzione San Giovanni sulla Flaminia ancora code per lavori tra via Monterosi e via di Grotta Rossa in direzione del raccordo anulare anche sulla Salaria code tra aeroporto Roma Urbe e via Cortona in direzione raccordo anulare sulla Nomentana un incidente provoca rallentamenti tra via Casal di San ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - LuceverdeRoma : ??#Roma #lavori Via Etruria ?DIVIETO DI TRANSITO tra Piazza Tuscolo e Via Solunto I lavori, al fine di creare il… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LeonardoBaldet1 : RT @virginiaraggi: Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una rotonda al… - Sofia04052020 : RT @virginiaraggi: Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una rotonda al… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it