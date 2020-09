Vi ricordate “Mai dire Banzai”? Trasformatelo in un gioco online e date il benvenuto a Fall Guys (Di giovedì 3 settembre 2020) Battle royale. Una sfida in cui tutti sono contro tutti. E solo un partecipante può sopravvivere fino alla fine. Nel 2017 Epic Games ha sbancato il mercato dei videogiochi con questo format, incarnato da Fortnite. Anche se le vendite del gioco non sono più quelle degli anni scorsi, questa modalità continua a mantenere alto l’interesse dei giocatori con altri titoli. L’ultimo titolo che ha fatto del battle royale la sua spina dorsale è Fall Guys: Ultimate Knockout, il titolo di Mediatonic che nelle ultime settimane sta infestando la bacheche di YouTube e gli stream di Twitch. Il gioco ha registrato già i suoi record. È arrivato quarto nella classifica di Steam tra i titoli che hanno toccato il più alto picco di giocatori in simultanea (124.772), sopra Gta ... Leggi su open.online

