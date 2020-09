Unione Europea - Nel secondo trimestre elettriche e plug-in triplicano le quote (Di giovedì 3 settembre 2020) Non è solo una questione di volumi di automobili vendute, calati drasticamente nel periodo dei lockdown: il coronavirus, infatti, ha anche ridisegnato la composizione del mercato a quattro ruote, con il risultato che, nel secondo trimestre del 2020 (aprile-giugno, cioè in corrispondenza della fase acuta della crisi sanitaria e delle prime misure di allentamento che hanno lentamente avviato la ripartenza) le quote delle auto ''ricaricabili'', cumulativa di elettriche e ibride plug-in, è di fatto triplicata: dal 2,4% del medesimo trimestre del 2019, si è passati al 7,2%. Non è un vero boom. Il quadro fornito dalla Acea, però, spiega come questo exploit non vada semplicemente attribuito a una crescita, che comunque c'è stata, delle ... Leggi su quattroruote

petergomezblog : #Mediaset, la Corte #Ue accoglie il ricorso di #Vivendi: “Parte della legge #Gasparri è contraria alle norme dell’U… - ilfoglio_it : La Commissione europea vuole ridurre la dipendenza dalle importazioni, che minacciano intere industrie ed espongono… - Internazionale : La visita a Taipei del presidente del senato della Repubblica Ceca scatena la furia di Pechino, che minaccia ritors… - capricorne_o : RT @paolorm2012: Mediaset, la Corte Ue accoglie il ricorso di Vivendi: 'Parte della legge Gasparri è contraria alle norme dell'Unione europ… - 99Abe_Lincoln99 : RT @Alessia00286018: 'L’Unione europea dovrebbe prendere atto che senza la cultura di Napoli e Palermo i tedeschi camminerebbero ancora con… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione Europea Unione Europea, prime dosi vaccino anti-Covid a fine novembre Il Messaggero 02 set 2020

«Vorrei un chiarimento sul referendum: mi sembra importante visto che tocca la nostra Costituzione e manca poco tempo. Mi servirebbe un riassunto di cosa si tratta, come ci collochiamo in confronto al ...

Bonus Pubblicità 2020: da oggi è possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta

Come noto, dal 2018 è stato istituito un credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quo ...

«Vorrei un chiarimento sul referendum: mi sembra importante visto che tocca la nostra Costituzione e manca poco tempo. Mi servirebbe un riassunto di cosa si tratta, come ci collochiamo in confronto al ...Come noto, dal 2018 è stato istituito un credito d'imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quo ...