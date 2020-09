Tragedia alle porte di Roma. Giù nel pozzo, muore a 55 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Tragedia questa mattina alle porte della Capitale. Un uomo di 55 anni è caduto in un pozzo all'interno di una proprietà privata, ed è morto. E' successo a San Cesareo questa mattina , intorno alle 7.50, al civico 29 di via Carzolese. La salma della vittima è stata recuperata a 10 metri di profondità ed in seguito affidata all'Autorità Giudiziaria per le indagini. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Palestrina (24 A) insieme al nucleo Saf ed i sommozzatori. Leggi su iltempo

giannettimarco : RT @Affaritaliani: Disoccupato, 50 anni: muore in un pozzo Tragedia familiare a San Cesareo - Affaritaliani : Senza lavoro, si getta in un pozzo vicino Roma - affariroma : Disoccupato si getta in un pozzo di 50 metri. Tragedia alle porte di Roma - - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Disoccupato, 50 anni: muore in un pozzo Tragedia familiare a San Cesareo - Affaritaliani : Disoccupato, 50 anni: muore in un pozzo Tragedia familiare a San Cesareo -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia alle Tragedia alle porte di Roma: cade in un pozzo e muore Il Corriere della Città Mussomeli, Reliquia di San Francesco di Sales arriva giorno anniversario tragedia famiglia Barba

Mussomeli. Certe coincidenze lasciano di stucco e danno da pensare, come l’arrivo della reliquia di san Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti che, seppur richiesta un anno e mezzo prima, viene c ...

Neonato trovato morto in una aiuola, fermati i genitori

Il padre e la madre del neonato ritrovato morto nella serata di ieri nel Salernitano, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Pro ...

Mussomeli. Certe coincidenze lasciano di stucco e danno da pensare, come l’arrivo della reliquia di san Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti che, seppur richiesta un anno e mezzo prima, viene c ...Il padre e la madre del neonato ritrovato morto nella serata di ieri nel Salernitano, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Pro ...