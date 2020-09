The Rock, il toccante annuncio spiazza i fan: “Io e la mia famiglia positiva al Covid19” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’attore, Dwayne Douglas Johnson, noto come The Rock, ha fatto un annuncio molto profondo ai suoi follower che sono rimasti spiazzati. The Rock (fonte Instagram @theRock)Qualche ora fa The Rock, uno degli attori più amati negli Stati Uniti e non solo, ha annuncio tramite il suo profilo Instagram di aver contratto il Coronavirus insieme alla sua famiglia. L’artista con il suo account social possiede 196 mila follower ed è la terza star che ha un seguito così vasto. In questi mesi, gli Stati Uniti stanno combattendo una dura lotta per annientare il virus che si è diffuso a macchia d’olio in tutto il Paese. Purtroppo il sistema ospedaliero non è riuscito a stare al passo con ... Leggi su chenews

Corriere : «The Rock», la moglie e le due figlie positivi al coronavirus - Agenzia_Italia : Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social - JournalSoldout : ??| News #WWE ??| #TheRock positivo al #Coronavirus - l_tummi : Ma da quando The Rock gioca alla Bombonera? - StefanoSalici : @Gazzetta_it ???????? ma the rock??bevete meno in redazione ?? -