Temptation Island slitta? Un tradimento fa saltare l’inizio: anticipazioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Seppure nelle ultime ore sia stata confermata la data d’inizio di Temptation Island, al momento pare tutt’altro che confermata! Sono arrivati infatti delle importanti quanto clamorose anticipazioni sulle coppie nel villaggio e proprio una di questa pare abbia messo a rischio l’inizio della nuova edizione. Le sei coppie sono rinchiuse nel villaggio da giorni ormai … L'articolo Temptation Island slitta? Un tradimento fa saltare l’inizio: anticipazioni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

