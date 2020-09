Superbonus 110%, Banca Sella lancia iniziative e servizi (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Un pacchetto completo di servizi al cliente che vanno dall’assistenza nella richiesta delle agevolazioni ai servizi relativi alla cessione del credito di imposta maturati, fino all’apertura di linee di credito a scadenza per anticipo contratti e fatture. Sono le iniziative che Banca Sella mette a disposizione a clienti privati, condomini e imprese nell’ambito del cosiddetto “Superbonus 110%”.Il “Superbonus 110%” prevede in particolare un’agevolazione fiscale che porta al 110% la detrazione fiscale delle spese effettuate dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per aumentare l’efficienza energetica e ridurre il rischio sismico degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

