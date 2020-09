Sigarette di contrabbando al posto del cibo: scoperto finto rider (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si era camaleonticamente mimetizzato tra i rider di Napoli ma, al posto di cibo e bevande, consegnava Sigarette di contrabbando. Protagonista un 34enne napoletano che è stato bloccato e denunciato dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato di Napoli. In sella ad uno scooter di un noto servizio di delivery spagnolo riforniva le “bancarelle” del quartiere. All’interno dello zaino termico, usato dai rider per mantenere il cibo al caldo, gli agenti hanno scoperto che, invece di bibite ed alimenti, lo zaino conteneva 30 kg di Sigarette. I tabacchi lavorati esteri sono così stati sequestrati dai poliziotti, mentre lo scooter è stato ... Leggi su anteprima24

