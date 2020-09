Serie A, ufficiali gli orari delle prime quattro giornate. L’elenco (Di giovedì 3 settembre 2020) Serie a, si riparte Attraverso il sito ufficiale, la Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari delle prime quattro giornate del campionato 2020\2021. L’elemco: … L'articolo Serie A, ufficiali gli orari delle prime quattro giornate. L’elenco proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Serie ufficiali

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato gli orari degli anticipi e posticipi dei primi quattro turni del prossimo campionato, che comincerà nel week-end del 19 e 20 settemb ...Doppia ufficilaità di mercato in giornata in casa Virtus Cilento. Due rinforzi di valore che vanno ad infoltire una rosa che sta diventando tra le più solide d’Eccellenza. In mattinata per la squadra ...