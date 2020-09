Selvaggia Lucarelli lapidaria su Berlusconi: impossibile non notare il dettaglio (Di giovedì 3 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli proprio non la manda a dire e, dopo la notizia della positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi, non ha taciuto: “S’era toccato le b****” Selvaggia Lucarelli, Fonte foto: Instagram (@SelvaggiaLucarelli)Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica, commediografa e attrice teatrale, proprio non la manda a dire e dopo la notizia della positività al Covid-19 di Silvio Berlusconi ha deciso di commentare la vicenda su Instagram. Solo qualche giorno fa, il critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi si era scagliato contro la Lucarelli con un post su Facebook in cui la giudica: ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : “Lucarelli, prendi ca**i dai neg*i”: vi racconto la triste e travagliata vicenda di quei due youtuber finalmente co… - VittorioSgarbi : Andrea Scarsi e Selvaggia Lucarelli: due beccamorti ossessionati dall’età. - VittorioSgarbi : Selvaggia Lucarelli: una inacidita pettegola. - CorriereTorino : Avevano offeso Selvaggia Lucarelli, condannati gli Arcade Boyz - 80_82 : RT @ilgiornale: Vittorio Sgarbi non le manda a dire e in un video su YouTube attacca ancora Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi sul caso di… -