Pochettino: “Non potrei mai allenare il Barcellona. Alcuni miei valori me lo impedirebbero. Su Messi…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Torna a parlare Mauricio Pochettino e lo fa nel corso della trasmissione 90 minutos di Fox Sports Argentina. L'ex manager del Tottenham ha parlato della possibilità di allenare il Barcellona ma anche del futuro di Lionel Messi, sempre più distante dall'ambiente catalano.Pochettino: "Nessuna offerta dal Barcellona e non potrei ma andarci"caption id="attachment 894325" align="alignnone" width="686" Pochettino (getty images)/caption"Non ho mai ricevuto alcuna offerta per allenare il Barcellona", ha affermato Pochettino. "E comunque non potrei andarci. Tutti quelli che conoscono il mio passato e sanno altre cose, capiscono che sarebbe difficile collegare il mio nome a quella società. Ci ... Leggi su itasportpress

